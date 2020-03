Coronavirus, Connexia in campo per 'mappatura della generosità'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Solidarietà: una parola 'piena', e preziosa. Non si contano più, infatti, le iniziative solidali nel nostro Paese in sostegno della Protezione Civile, dei singoli ospedali, degli operatori sanitari e di tutte quelle categorie di lavoratori e soccorritori che combattono in prima linea ogni singolo giorno contro il Covid-19. L’agenzia di comunicazione Connexia con i suoi professionisti ha scelto di fare la propria parte mettendo a punto una data applicationper monitorare tutte le imprese impegnate attivamente nella lotta all'epidemia, mappando le donazioni in denaro e materiali effettuate dalle singole aziende e rappresentandole graficamente in forma di dati aggregati.

Una «mappa della generosità», quindi, per dare volto e voce alle tante realtà che, con il loro contributo, di ora in ora vanno ad alimentare il fiume della solidarietà. Ma non solo. Un’occasione per lanciare un appello alla comunità civile, perché tutti diventino protagonisti contribuendo a segnalare le nuove donazioni.

“Come azienda, come cittadini, non possiamo, non sappiamo restare immobili. Questa iniziativa è il nostro modo di contribuire e restituire alla comunità, mettendo a disposizione uno spaccato di chi dona e di dove c’è più bisogno che confluiscano gli aiuti", commenta Paolo d’Ammassa, ceo and Founding Partner di Connexia. Un'iniziativa 'pioniera', questa, sottolinea, con la quale "Connexia risponde, dopo quella della Solidarietà digitale, alla seconda call del ministero per l'Innovazione. Abbiamo preso questa call molto seriamente e abbiamo subito deciso di dare questa risposta alla Istituzioni mettendo a disposizione le nostre competenze e i servizi che possiamo offrire in questa emergenza. Diamo il nostro contributo per mappare in maniera organica un fenomeno che ha avuto un boost nelle ultime settimane".

"Il purpose aziendale - sottolinea d'Ammassa - non può e non deve ridursi ai soli statement: deve essere coerenza e racconto di valori condivisi. Le strategie delle aziende e le loro azioni hanno un impatto sulle comunità in cui operano e agiscono. In Connexia il commitment interno a fare concretamente è molto elevato, ed è un motivo di grande orgoglio per noi".

"Tutte le azioni che ci hanno visti in campo nelle ultime settimane - l’adesione all’iniziativa Solidarietà Digitale del Ministro per l’innovazione Paola Pisano, le due campagne probono per altrettante raccolte di fondi promosse da onlus particolarmente in prima linea in questo momento, la scelta di regalare knowledge per alimentare e diffondere la cultura digitale - nascono dal basso: il management - evidenzia d'Ammassa - si è limitato a condividerle e timbrarle, ma sono le nostre persone che si fanno instancabili promotrici di azioni concrete a sostegno della comunità civile”.

L’iniziativa è focalizzata sul mondo delle imprese. La data application non monitora le raccolte fondi promosse da istituzioni, organizzazioni, no profit o privati. "Il monitoraggio sarà continuo e costante - assicura d'Amassa - e invitiamo tutti a segnalarci le donazioni fatte".