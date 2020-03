Coronavirus Usa, pacchetto aiuti da 2mila miliardi

Washington, 25 mar.(Adnkronos/Dpa) - Al termine di una nuova notte di intensi negoziati, il Senato e la Casa Bianca hanno raggiunto l'accordo per il pacchetto di stimolo in risposta alla crisi provocata dal coronavirusche si prevede inietterà nell'economia Usa 2mila miliardi. "Dopo giorni di intensi negoziati, il Senato ha raggiunto un accordo bipartisan per uno storico pacchetto di aiuti in risposta a questa pandemia", ha annunciato con un tweet nella notte il leader della maggioranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell affermando che "la misura verrà approvata oggi".

Anche Chuck Schumer, il leader della minoranza democratica al Senato che ha condotto per giorni i negoziati con il ministro del Tesoro Steven Mnuchin, ha detto che è stato raggiunto il "pacchetto di salvataggio più ingente della storia americana". "Questo non è un momento per i festeggiamenti ma un momento di necessità", ha aggiunto riferendosi al continuo e preoccupante aumento dei casi di coronavirus negli Stati Uniti.