Coronavirus: Gelmini-Occhiuto a Fico, 'a Camera tempi adeguati per Cura Italia' (2)

(Adnkronos) - "Il Parlamento dovrà essere aperto, questa la proposta di Forza Italia, anche per un’informativa settimanale del ministro della Salute, Roberto Speranza -presso l’Aula della Camera o presso la commissione Affari sociali- per tutta la durata dell’emergenza in atto".

"Abbiamo chiesto, infine, di aumentare il numero di sedute di Montecitorio dedicate gli atti di sindacato ispettivo: Question time, interpellanze e interrogazioni. In questo momento così delicato per il Paese -concludono Gelmini e Occhiuto- è necessario che il governo risponda in Parlamento in merito anche a problemi specifici che possono essere sollevati da singoli deputati o segnalati in determinati territori”.