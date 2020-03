Coronavirus: Musumeci, 'se riusciamo a contenere diffusione avremo vinto al 70 %'

Palermo, 24 mar. (Adnkronos) - "Se riusciamo a contenere la diffusione del contagio in Sicilia avremo vinto al 70 per cento la battaglia al 70 per cento, il resto dipende da una serie di concause". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci in diretta Facebook. "Da Roma ci hanno detto che arriveranno presto i dispositivi di sicurezza - dice - riceviamo centinaia di messaggi di persone che chiedono mascherine ma non dipende da noi. Li stiamo aspettando".