Coronavirus: Conte, 'da De Micheli ordinanza per orari distributori carburanti'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Stiamo facendo aggiustamenti, coinvolgendo sindacati che a volte non sono rimasti soddisfatti. Mi auguro che non ci sia uno sciopero, il Paese non se lo può permettere. Vale anche per i carburanti, sarà assicurato il rifornimento". Lo dice il premier Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi rispondendo alle domande dei cronisti collegati in conference call.

"Noi abbiamo cercato di tutelare la salute dei lavoratori, per questo" il governo ha avuto una contrattazione con le parti sociali "di 18 ore. Detto ciò, per quanto riguarda" il rifornimento di carburante e la minaccia di sciopero dei benzinai, "la ministra De Micheli firmerà nelle prossime ore un'ordinanza che regolamenterà l'orario di apertura, sarà un modo per venire incontro a talune istanze".