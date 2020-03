Coronavirus: Conte, 'prova durissima ci renderà migliori'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Sono convinto che queta prova durissima che stiamo affrontando ci renderà migliori". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. "Ognuno di noi sta riflettendo su quello che fatto, sul proprio stile di vita, sui propri valori. Questa è un'occasione per fermarsi a fare quelle riflessioni che non riusciamo a fare solito nel tran tran frenetico della vita di tutti i giorni. Abbiamo più tempo per riflettore per trarne il giusto insegnamento".