Coronavirus: Gallera, 'al Papa Giovanni Bergamo i medici russi'

Coronavirus, Olimpiadi di Tokyo rimandate, Federica Pellegrini: "Speriamo che il fisico regga"

(Agenzia Vista) Tokyo, 24 marzo 2020 Coronavirus, Olimpiadi di Tokyo rimandate, Federica Pellegrini: "Speriamo che il fisico regga" “Devo dire che in questo momento sono un po' in due binari paralleli. Devo nuotare per un altro anno non ci voglio credere, appare gli scherzi, visto che tanti atleti non hanno la possibilità di allenarsi, sono d’accordo con la decisione di rimandare le Olimpiadi” Ha ...