Coronavirus: prefettura Milano, 'molte aziende chiedono continuare attività, ci saranno controlli'

Coronavirus, origami, teatro e letture: ludoteche sbarcano su Web

Roma, 24 mar. (askanews) - #Iorestoacasa è oramai lo slogan che risuona ogni giorno, e vale per tutti. Ma forse per i bambini è ancor più faticoso restare tra le mura domesticHE. Per questo gli educatori delle ludoteche "Youngo" hanno deciso di trasferirsi in Rete, con attività, giochi, intrattenimento per bambini. Si va dalle istruzioni per realizzare origami, dritte per il teatro delle ombre, ...