Autostrade: Della Vedova, 'atteggiamento vendicativo M5S pessimo viatico per ricostruzione' (2)

(Adnkronos) - Per Della Vedova l'Italia deve guardare alle infrastrutture anche a quelle telematiche. "Da questa crisi capiamo quanto siano essenziali le infrastrutture telematiche, le reti. Di quanto questo tema sia concreto. Ci sono ancora delle aree nel Paese che sono doppiamente penalizzate". Proprio per questo, sostiene, è necessario "investire sulla rete, sulle infrastrutture sia in termini di sicurezza che di quantità".

Della Vedova, in particolare, evidenzia come l'operazione di Gunter Pauli, il consigliere economico di Palazzo Chigi, "che mette in correlazione il 5G e il coronavirus sia un'operazione censurabile. Getta un allarme senza portare alcun elemento scientifico". E questo proprio nel momento in cui "ci sarebbe la necessità di investire in reti digitale". Con questa "onda ideologica", invece, "il rischio è fare passi indietro a livello tecnologico mentre dobbiamo andare avanti sulle infrastrutture e puntare sulla vitalità del settore privato".