Coronavirus: rider Milano per stop a servizio delivery, 'rischiamo le multe'

Milano, 24 mar. (Adnkronos) - Il collettivo dei rider di Milano che consegnano cibo a domicilio per le piattaforme digitali, da Glovo a Deliveroo, chiede a Regione Lombardia e Comune lo stop dei servizi di delivery. "Il livello di guardia rispetto all'emergenza sanitaria resta elevato e a causa del decreto a maglie larghe non cambia la situazione dei rider, che restano al momento ancora in strada senza garanzie. Nel frattempo Beppe Sala e Attilio Fontana non sono pervenuti. L'ordinanza regionale approvata in Lombardia rischia di criminalizzare i fattorini che aspettano davanti ai ristoranti, vedendosi comminate multe fino a 5000 euro", scrive l'organizzazione autonoma Deliverance Milano.

"Abbiamo chiesto il blocco del servizio, ma né il sindaco né il governatore, nonostante la questione sia stata sollevata, venerdì al Tavolo in Prefettura su salute e sicurezza, hanno deciso ci prendere provvedimenti in tal senso. Prendiamo atto della totale abulia delle amministrazioni, che così facendo si prestano al gioco di Assodelivery, che scarica la responsabilità sociale e d'impresa, ancora una volta, sui suoi corrieri, mantenendo il servizio attivo nonostante i rischi". Secondo i rider di Milano, "se i numeri di contagio restano alti nel mondo del lavoro, la sicurezza dei fattorini del delivery registra invece i minimi storici, e non a causa soltanto della pandemia dilagante, ma delle istituzioni che faticano ad ascoltare la voce e la volontà dei lavoratori".