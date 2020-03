Coronavirus: bozza dl, possibile usare esercito per controlli**

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Per l'attuazione delle misure per il contenimento del coronavirus i prefetti possono far ricorso alle Forze di polizia e anche l'esercito. E' quanto si legge nella nuova bozza del decreto legge atteso in Consiglio dei ministri oggi. "Il Prefetto - si legge - informando preventivamente il Ministro dell'Interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento" è "attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza".