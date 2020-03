Coronavirus: Musumeci, 'con Viminale protesta garbata ma determinata'

Palermo, 24 mar. (Adnkronos) - "I problemi di sicurezza e ordine pubblico attengono al Viminale e, quindi, alle forze di polizia. Io ieri ho fatto una protesta garbata ma anche molto determinata con il ministro dell'Interno". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci intervenendo su Rai1 a Storie italiane. "Credo che il problema sia concentrato sulla sponda calabra, in particolare a Villa San Giovanni, il problema è che lì non dovrebbero neppure arrivare le autovetture. Dispiace sul piano umano ma da 5 giorni in Sicilia è vietato entrare e chi lo fa sa di dovere trasgredire una norma che è del governo nazionale". "E' chiaro che a Villa i controlli vanno fatti in maniera seria e questo controllo non c'era fino a ieri notte, altrimenti le foto che circolavano non avrebbero ritrattato file di centinaia di autovetture che non erano solo quelle autorizzate- dice ancora Musumeci - perché nell'ordinanza avevo detto che potevano entrare forze dell'ordine, pendolari e operatori sanitari. E' chiaro che è un problema di ordine pubblico".

E ribadisce: "Ieri ho richiamato l'attenzione del ministro dell'Interno e l'ho fatto con il dovuto garbo. Ho chiesto una maggiore attenzione sullo Stretto di Messin. Infatti, iero mattina sono stati fatti dei servizi di vigilanza con diverse pattuglie che sono lì da oltre dieci giorni. Il problema è di ordine pubblico. Perché noi non sappiamo chi entra in Sicilia".