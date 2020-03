Coronavirus

Sequestrati al porto di Ancona dispositivi medici pronti per essere venduti in Grecia

In considerazione dell'emergenza Coronavirus c'è un'ordinanza della protezione civile che vieta alle imprese la vendita all’estero di determinati dispositivi medici tra cui, in particolare, quelli di ventilazione utilizzati in terapia intensiva. Invece c'è chi fa finta di niente, come ha scoperto la guardia di finanza di Ancona, che in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e ...