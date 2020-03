Coronavirus: Conte, 'stretta su aziende necessaria per Nord preventiva per sud'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Il decreto varato ieri, con il lockdown per attività produttive, industriali e commerciali in tutta Italia, “è stata una decisione ritenuta necessaria per l’area più critica del Nord, ma sicuramente anche utile in funzione preventiva per il centro e il sud". Lo ha detto, a quanto si apprende, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ai rappresentanti dell'opposizione riuniti questa sera a Palazzo Chigi.