Coronavirus: Pesenti, 'ci credevamo potenti, ma contro i nuovi virus non abbiamo armi'

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - "Questa malattia ha tanti aspetti complessi che ci sono ignoti, non conosciamo la sua evoluzione, i suoi meccanismi fisiopatologici, purtroppo abbiamo molto poco tempo e energie da dedicare allo studio di questi aspetti, il nostro tempo è impegnato nella cura quotidiana dei pazienti". Così Antonio Pesenti, direttore del dipartimento di Anestesia-Rianimazione al Policlinico di Milano e oggi coordinatore dell'Unità di crisi della Lombardia, su La7, ospite di uno speciale dedicato al coronavirus.

Alla domanda su quale sarà il lascito di questa emergenza sanitaria, "probabilmente - sottolinea Pesenti - smonteremo queste terapie intensive, possiamo farne tante e poi rismontarle, tornare a curare gli infarti, a operare, tornare a occuparci delle patologie comuni. Ma spero ci rimanga in mente un insegnamento, e cioè che avevamo dimenticato che esistono le malattie infettive, le epidemie, avevamo dimenticato che la peste nera ha spopolato l'Europa. Avevamo - continua - scoperto gli antibiotici e ci sembrava di essere diventati potenti. Ma contro i virus nuovi non abbiamo armi, e non abbiamo al momento una terapia efficace contro il coronavirus".