Coronavirus: accolte richieste Iv, Speranza e Azzolina in aula al Senato**

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - In settimana in aula al Senato ci sarà l'nformativa del ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina (probabile giovedì) su prosieguo anno scolastico. Il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri sarà invece in videoconferenza durante la riunione dei capigruppo su mascherine e sicurezza sanitaria mentre la settimana prossima ci sarà l'nformativa del ministro della Salute, Roberto Speranza, in aula su mascherine. Si apprende da fonti parlamentari della maggioranza. Le richieste sulla presenza dei ministri in aula erano state avanzate dal capogruppo in Senato di italia Viva, Davide Faraone, e sono state accolte nelle riunioni di maggioranza di oggi.