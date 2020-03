Coronavirus, in Piemonte 5mila casi positivi

Torino, 23 mar. - (Adnkronos) - Sono 21 i decessi di persone positive al test del “'Coronavirus Covid-19'comunicati questo pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte: 10 in provincia di Torino, 2 nel Biellese e nel Cuneese, 3 nell’Alessandrino e nel Novarese e 1 nel Vercellese Il totale complessivo è ora di 336 deceduti risultati positivi al virus, di cui 92 ad Alessandria, 12 ad Asti, 34 a Biella, 22 a Cuneo, 47 a Novara, 86 a Torino, 19 a Vercelli, 19 nel Verbano-Cusio-Ossola, 5 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ha superato le 5mila unità, a quota 5.094, invece, le persone finora risultate positive al 'Coronavirus Covid-19' nella regione: 877 in provincia di Alessandria, 215 in provincia di Asti, 262 in provincia di Biella, 381 in provincia di Cuneo, 424 in provincia di Novara, 2.317 in provincia di Torino, 269 in provincia di Vercelli, 204 nel Verbano-Cusio-Ossola, 49 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 96 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 352. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 14.619, di cui 9.058 risultati negativi. Lo comunica la Regione Piemonte.