Garofalo Health Care: in 2019 ricavi +26,3%

Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute) - Il Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care Spa ha approvato in data odierna i risultati del Bilancio consolidato e del Bilancio separato al 31 dicembre 2019. Le acquisizioni spingono fatturato e redditività del gruppo, con ricavi pari a 196,5 mln di euro e un +26,3% rispetto al 2018 (pro-forma pari a 222,5 mln di euro (+42,9%) un operating ebitda adjusted pari a 38,2 mln di euro (+28,3%) e marginalità incrementata al 19,5%.

"Voglio innanzitutto ringraziare tutti i manager, gli operatori sanitari, socio-sanitari, tecnici e amministrativi del Gruppo GHC - commenta Maria Laura Garofalo, amministratore delegato di GHC - in questi giorni impegnati sul campo per fronteggiare una delle epidemie più significative e complesse della nostra storia".

"A loro che, con grande senso civico, si confrontano quotidianamente con il virus a distanza ravvicinata, va il mio primo pensiero. È, infatti, grazie alla loro abnegazione ed al loro coraggio, che tutte le strutture del Gruppo hanno potuto mettersi a disposizione degli ospedali pubblici anche modificando la loro offerta assistenziale in funzione delle primarie necessità dettate dalla pandemia. Per quanto riguarda i risultati del bilancio 2019 - conclude - non posso che esprimere grande soddisfazione perché essi rappresentano in pieno l’imponente crescita che il Gruppo ha realizzato con sapiente e programmata strategia nel corso dell’anno".