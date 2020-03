Coronavirus: Gelmini, 'subito cabina regia governo-parti sociali'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - “Così come è importante il contributo delle opposizioni, non è meno importante il contributo delle parti sociali. Mi auguro che venga creata una cabina di regia affinché il governo possa confrontarsi, per migliorare il ‘Cura Italia’, con le associazioni di categoria e con i sindacati”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un’intervista a Radio Radicale.

“L’Italia rischia una desertificazione industriale, cosa che dobbiamo impedire non solo con i 25 miliardi già sul tavolo, ma anche con provvedimenti che l’Europa una volta tanto sembra essere pronta a mettere in cantiere. Il presidente Berlusconi, Antonio Tajani, tutta Forza Italia ha fatto grandi pressioni sull’Unione europea per allentare i vincoli di bilancio, per sospendere il patto di stabilità e per far in modo che la Bce continuasse con la cura Draghi, dopo lo scivolone della Lagarde”, ha concluso.