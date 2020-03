Coronavirus: Modefinance, più a rischio default imprese con rating intermedio

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - Le imprese italiane più a rischio default con l’emergenza coronavirus sono quelle con rating intermedio, tra B e BBB, il 65% delle pmi italiane. Se le prime della classe, le triple A, sono in grado di superare con disinvoltura anche lo scenario più negativo, in cui si ipotizza un calo del fatturato di almeno il 10%, per tutti gli altri rating le probabilità di default aumentano. Sono alcuni dei risultati degli stress test condotti da Modefinance, agenzia di rating fintech d’Europa, attraverso For-St, strumento di simulazione progettato per elaborare proiezioni dell’andamento del bilancio e simulazioni di scenari di stress testing all’interno della piattaforma di Rating-as-a-Service. Il campione dell’indagine di Modefinance è di 187mila pmi italiane con un fatturato compreso tra i 2 e i 50 milioni di euro, prevalentemente del Nord Italia.

E per la classe B, che raccoglie imprese equilibrate anche se con margini risicati, la situazione è la più critica: la probabilità di default aumenterebbe di oltre tre volte, passando dallo 0,98% al 3,29%, in caso di scenario gravemente negativo, diventando di gran lunga superiore a quella della tripla C, che oggi è del 2,38%.