Coronavirus: Boccia, 'governo non ha mai voluto fare da solo'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Un governo di unità nazionale per l'emergenza? Non lo chieda a me, io non riesco a pensare ad altro che affrontare l'emergenza". Lo dice Francesco Boccia a Radio Rai 1. Quanto alla critica di decisioni in solitaria del governo, il ministro argomenta: "Le decisioni che stiamo prendendo, le stiamo prendendo sulla base del decreto votato in Parlamento all'unanimità anche delle opposizioni. Non c'è mai stata volontà da parte del governo di fare le cose in solitudine".