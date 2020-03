Coronavirus: Equita, 'se stop dura 2 settimane imprese non troppo penalizzate'

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - Il decreto del Governo italiano emanato ieri e che prevede possano rimanere operative solo le attività industriali e commerciali essenziali, potrebbe non essere così drammatico, secondo gli analisti di Equita, per le aziende a cui è stata imposta la chiusura fino al 3 aprile. Ma questo solo se si tratterà di uno stop di due settimane.

"Diverse aziende manifatturiere importanti in queste settimane si erano già mosse in autonomia per ridurre o sospendere le produzioni, ad esempio Ferrari, Fca, Brembo, Fincantieri", sottolinea la Sim. "Uno stop di due settimane - argomenta nel report giornaliero - non dovrebbe essere eccessivamente penalizzante per le aziende, come evidenziato da quanto successo con la fermata e la ripresa della produzione in Cina. In questo momento, a nostro avviso, il problema principale è la frenata della domanda mondiale più che la produzione"-