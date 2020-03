Coronavirus: presidente Virgin Active, 'allenatevi a casa, chi ignora divieti non è sportivo' (2)

(Adnkronos) - I video degli allenamenti sono a disposizione di tutti, e non soltanto dei soci, sui canali Facebook, Instagram TV e YouTube di Virgin Active "perché ognuno possa fruire, da casa, di 15, 20, 30 o 45’ minuti di workout sempre diversi. Da allenamenti balance che includono Yoga e Pilates, ad attività più active e functional, sicuramente graditi anche a chi praticava jogging quotidianamente. Le proposte vengono continuamente aggiornate, dal Functional Training, Bootcamp, ABS, Full Body, allo Yoga, Pilates, Booty Barre e altre attività per ogni esigenza". Inoltre "per favorire anche quanti non hanno dimestichezza con i canali social", Virgin Active grazie all’App #MyVirginActive, dà la possibilità di accesso liberamente a tutti, ad una serie di allenamenti da poter eseguire a casa per migliorare la mobilità, aumentare la resistenza e sviluppare la forza.

“Torneremo ad allenarci assieme nei club e nei parchi e sarà bello ritrovarci – conclude Valotta - ma fino ad allora dimostriamo il nostro spirito sportivo restando a casa e allenandoci per tenerci in forma e di buon umore”.