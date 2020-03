Coronavirus: appello Miccichè a Conte, 'sono sconvolto, bloccare subito traghetti per Sicilia' (2)

(Adnkronos) - Da qui l'appello di Gianfranco Miccichè al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Visto che si parla di tanti interventi legislativi per chi non rispetta le regole - dice Miccichè -vorrei capire se un traghetto può arrivare in santa pace, o bisogna piuttosto bloccarlo?".

"Non c'è alcun dubbio che qualcuno sta venendo meno ai provvedimenti previsti dal Governo - aggiunge Miccichè - Se è vero, come è vero, che non si può attraversare un Comune, mi chiedo ancora come fanno ad arrivare centinaia e centinaia di persone. Questo mi sconvolge davvero". E conclude: "Vengono meno a obblighi di legge strutture intere, categorie intere, non il singolo cittadino...".