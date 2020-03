Coronavirus: Gallera, 'su studi professionali problemi interpretativi fra Lombardia e governo'

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - Dopo l'ultimo decreto del governo e l'ordinanza della Regione Lombardia sul coronavirus "ci sono molti dubbi per quanto riguarda gli studi professionali. Noi invitiamo avvocati e commercialisti a rimanere a casa e tenere chiusi i propri studi, se non per le attività veramente essenziali e legate a scadenze. Però su questo c'è oggettivamente un problema interpretativo". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ad Agorà su Rai3.