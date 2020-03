Coronavirus: polemica su consulente Conte, fonti 'mai contrattualizzato'**

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Fanno discutere e creano polemiche, anche in Rete, alcune affermazioni di Gunter Pauli, economista e autore di 'Blue economy', un nome rimbalzato alle cronache nelle ultime settimane per essere entrato nella 'squadra' del premier Giuseppe Conte in qualità di consigliere. Pauli, nelle ultime ore, è finito sotto accusa per alcune presunte affermazioni relative al Covid-19, tra queste l'ipotesi di un legame tra Coronavirus e 5g. Parole contro le quali si è scagliato anche il virologo Roberto Burioni. Ma, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti di primo piano, Pauli "non è stato più contrattualizzato" da Palazzo Chigi.