Coronavirus: Boccia, 'eccessivo misure per tutta Italia? contagio può estendersi'*

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Eccessivo fare misure per tutta Italia? "Non è che si può dire un giorno chiudete tutto e un giorno una parte. Chiudere tutto non è possibile ma anche se il contagio quasi tutto concentrato solo in alcune zone, poi può estendersi". Lo dice il ministro Francesco Boccia a Stasera Italia su Rete4. "Fare una scelta del genere, aveva senso farla in tutta Italia".