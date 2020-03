Coronavirus: ecco le imprese che possono restare aperte/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - Continua l'elenco delle imprese che possono restare aperte: Raccolta, trattamento e fornitura di acqua; Gestione delle reti fognarie; Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali; Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti; Ingegneria civile; Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni; Manutenzione e riparazione di autoveicoli; Commercio di parti e accessori di autoveicoli; Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori; Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi; Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco; Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici; Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali.

Ed ancora: Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori; Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto; Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico; Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici; Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento; Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte; Trasporto marittimo e per vie d'acqua; Trasporto aereo; Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti; Servizi postali e attività di corriere; Alberghi e strutture simili; Servizi di informazione e comunicazione; Attività finanziarie e assicurative; Attività legali e contabili; Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale.

Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche; Ricerca scientifica e sviluppo; Attività professionali, scientifiche e tecniche; Servizi veterinari; Servizi di vigilanza privata; Servizi connessi ai sistemi di vigilanza; Attività di pulizia e disinfestazione; Attività dei call center; Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi; Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste; Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; Istruzione; Assistenza sanitaria; Servizi di assistenza sociale residenziale; Assistenza sociale non residenziale; Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali; Riparazione e manutenzione di computer e periferiche; Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari; Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni; Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa; Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico.