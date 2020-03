Coronavirus: Delrio, 'Parlamento non è chiuso, basta fake news'

Roma, 22 mar,. (Adnkronos) - "In tempi di fake news non poteva mancare quella sul Parlamento chiuso. Non è vero. Il Parlamento non è chiuso né chiuderà. La sua centralità è un fondamento indiscutibile della democrazia. Si è deciso unanimemente in conferenza dei capigruppo alla Camera di concentrare i lavori sui provvedimenti più urgenti nel rispetto delle regole e delle procedure introdotte a seguito dell'emergenza coronavirus. Questo è tutto". Lo sottolinea il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio.

"Ribadisco: le decisioni sono state prese unanimemente da tutti i gruppi con il Presidente Fico. E tutti vogliamo proseguire a lavorare con sempre più intensità per servire il nostro Paese. Qualcuno si accorge della centralità delle Camere solo per fare polemica politica che francamente in un momento tragico come questo andrebbe evitata”.