Coronavirus: Monreale, quindicimila euro al COmune per interventi sanificazione

Palermo, 22 mar. (Adnkronos) - Quasi 15 mila euro al Comune di Monreale (Palermo) quale rimborso per gli oneri sostenuti negli interventi di sanificazione del territorio. A darne notizia è il presidente del Consiglio comunale di Monreale, Marco Intravaia, che ha ringraziato il presidente della Regione Nello Musumeci per la continua attenzione nei confronti del territorio, flagellato dall'epidemia del coronavirus. "L'importo del contributo - ha chiarito Intravaia - è stato stabilito sulla base del numero di abitanti. Si tratta di un primo intervento che comunque rappresenta una boccata d'ossigeno per i comuni, enti in prima fila nel contrasto al coronavirus". Il rimborso si potrà ottenere attraverso un'istanza a mezzo email alla Protezione civile, corredata da documentazione amministrativa e contabile.