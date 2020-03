Coronavirus: De Luca (Pd), 'bene rafforzamento presenza Esercito'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Ringraziamo il ministero della Difesa per aver raccolto le sollecitazioni giunte dalla Campania e dalle altre Regioni in merito ad un presenza rafforzata dell'Esercito nei nostri territori. Le decisioni sull'impiego di queste unità dipendono ovviamente dal ministero dell'Interno. Ed è bene chiarire, ad ogni modo, che tali militari si affiancano e aggiungono alle Forze dell'Ordine che sono quotidianamente attive e operative sul territorio nazionale e di tutte le province Campane. È necessario estendere in maniera capillare l'impiego di tutte le Forze Armate e Forze dell'Ordine disponibili per avere un controllo massiccio dei territori". Lo afferma Piero De Luca, capogruppo del Pd in commissione Politiche europee.

"A tal riguardo, seguirò con attenzione, a livello parlamentare, anche l'iter dei decreti adottati finora dal governo, per prevedere -spiega- nuove, aspre, sanzioni amministrative nei confronti di coloro i quali violano le disposizioni e le misure di prevenzione in vigore mettendo a rischio la salute e la vita dei nostri concittadini".