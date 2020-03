Coronavirus: vicesindaco Licata, 'mercato ortofrutticolo resta aperto'

Coronavirus, Protezione civile: 793 morti nelle ultime 24 ore

Milano, 21 mar. (askanews) - Il quotidiano bollettino della Protezione civile sui numeri indel coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono guarite 943 persone (in totale sono 6.072). I positivi sono aumentati di 4.821 unità (totale 42.681), di questi 22.116 sono in isolamento, senza sitomi o con sintomi lievi, 2.857 in terapia intensiva (7%), il resto è ricoverato in ospedale. Sono 793 le ...