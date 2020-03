Coronavirus: Ferraioli (Fi), 'richiamiamo medici italiani all'estero'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - “Servono Medici? Richiamiamo i nostri dall’estero. I medici e gli infermieri costretti ad espatriare, per carenza di concorsi e/o di assunzioni dirette, dovrebbero essere assunti, in via prioritaria, a tempo indeterminato e ristorati, dallo Stato italiano, con una indennità che copra ricostruzione della carriera e i contributi non versati”. Lo propone Marzia Ferraioli, deputata di Forza Italia.