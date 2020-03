Coronavirus: Bernini, 'governo ascolti appelli a chiudere tutto'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Da sindaci e medici in prima linea sale l’appello sempre più pressante a chiudere tutto subito per fermare il contagio. Il governo continua invece a temporeggiare con Dpcm e ordinanze ministeriali, scorretti nella forma perché bypassano costantemente il Parlamento e inefficaci nella sostanza per la loro indeterminatezza". Lo lamenta Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Ma ogni ora che passa, mentre non è stato ancora raggiunto il picco dell’epidemia, eventuali nuovi ritardi -aggiunge- diventerebbero un colpevole lasciapassare alla propagazione del virus".