Coronavirus: Parlamentari centrodestra Lombardia, governo ascolti Fontana (2)

(Adnkronos) - "L’emergenza da coronavirus in Lombardia -sottolineano i parlamentari- sta raggiungendo livelli ingestibili per il sistema sanitario che, nonostante tutte le implementazioni, sta arrivando al limite di capienza e di efficienza delle cure. È necessario intraprendere misure eccezionali, come eccezionale è la situazione di alcune aree di territorio particolarmente colpite, al fine di arginare l’epidemia e contenere il contagio nella città di Milano, che presenta la più alta densità di popolazione, e delle altre aree fortemente colpite".

"Sosterremo la Regione Lombardia in tutte le misure restrittive che deciderà di adottare, nell’alveo delle proprie competenze, per evitare ogni occasione di assembramento, come la chiusura totale delle attività non essenziali e la sospensione dei trasporti pubblici".

"Ci appelliamo al governo affinché collabori attivamente dando risposte certe e celeri alle richieste puntuali avanzate dal presidente Fontana e sostenendo la Regione in ogni provvedimento necessario. Da parte nostra ci rendiamo disponibili ad intraprendere ogni iniziativa a supporto, nelle sedi parlamentari, che la Regione Lombardia riterrà utile. È necessaria -concludono i parlamentari del centrodestra eletti in Lombardia- la collaborazione di tutte le istituzioni, senza più indugi, per alleviare i cittadini lombardi da una situazione che sta diventando ogni giorno più drammatica".