Coronavirus: Parlamentari centrodestra Lombardia, governo ascolti Fontana**

Roma, 21 (Adnkronos) - In Lombardia la "situazione sta diventando ogni giorno più drammatica" ed è quindi necessario che il "governo collabori attivamente dando risposte certe e celeri alle richieste puntuali avanzate dal presidente Fontana e sostenendo la Regione in ogni provvedimento necessario". Lo chiedono senatori e deputati di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Cambiamo!, Noi con l’Italia eletti in Lombardia. (segue)