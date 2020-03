Coronavirus: Bernini, 'abbraccio commosso a familiari sindaco Ferriere'

Roma, 21 mar.(Adnkronos) - "Forza Italia è in lutto per la morte del sindaco di Ferriere, Giovanni Malchiodi, vittima del Coronavirus. Scompare un amministratore bravissimo e stimato dai suoi cittadini, che due anni fa lo avevano scelto per il secondo mandato. Una tragedia nella tragedia che tocca da vicino soprattutto i forzisti emiliani, di cui Malchiodi faceva orgogliosamente parte. Alla moglie e ai figli il nostro abbraccio commosso. Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.