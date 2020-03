Giornalisti: Sala, 'con Mura Milano perde un maestro di giornalismo'

Coronavirus, William e Kate in visita agli operatori sanitari di Londra

(Agenzia Vista) Londra, 21 marzo 2020 Coronavirus, William e Kate in visita agli operatori sanitari di Londra I duchi di Cambridge in visita in un centro di emergenza a Croydon, Londra / fonte Instagram Kensingtoneroyal Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev