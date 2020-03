Coronavirus: Sala, 'Milano chiamata a resistere, se crolla città sarebbe disastro'

Milano, 21 mar. (Adnkronos) - "Ringrazio i milanesi che stanno facendo la loro parte, che si stanno comportando bene - a parte alcune eccezioni con dei comportamenti inaccettabili - ma nella stragrande maggioranza grazie per quello che state facendo con disagio, con fatica". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala si rivolge, sulla sua pagina Facebook, ai cittadini costretti a restare in casa per l'emergenza coronavirus. Le misure probabilmente verranno prorogate perché "questa è una lunga maratona e non uno sprint".

"Penso alla mia fatica tutti i giorni a Palazzo Marino alla ricerca di un bandolo della matassa che a volte non trovo - dice il primo cittadino -, ma oggi noi siamo chiamati a resistere perché Milano non è ancora stata toccata dalla diffusione del virus come altre città lombarde e non lo può essere per la nostra salute, per i nostri cari. Immaginate il crollo di una città da 1,4 milioni di abitanti cosa produrrebbe sul sistema sanitario: sarebbe un disastro", aggiunge Sala.