Coronavirus: Bonfrisco (Lega), 'no a dati sanitari a Cina'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - “La ‘cooperazione bilaterale’ con la Cina per far fronte all'emergenza Coronavirus nasconde, in realtà, un serio rischio per i cittadini italiani, perché i loro dati sanitari potrebbero essere condivisi in tempo reale attraverso una rete cloud, che Huawei avrebbe già proposto al nostro Paese”. Ad affermarlo, in una nota, è l’eurodeputata della Lega Anna Bonfrisco, che ha presentato al riguardo un'interrogazione, firmata anche dalla sua collega di partito Susanna Ceccardi e rivolta alla Commissione, sollecitata a “chiedere con urgenza al Primo ministro italiano Giuseppe Conte di riferire sul contenuto degli accordi raggiunti con la Cina”