Coronavirus

Video Il regalo di Vasco Rossi: il Kom lascia i fan Senza Parole

I fan glielo avevano chiesto senza mezzi termini. All'inizio era stato il gruppo facebook VR La KOMbriccola del Blasco: ai tempi di Coronavirus regalaci un live rock online per stare più vicini in sicurezza. Una richiesta condivisa e ricondivisa migliaia di volte. Un concerto "contro la paura per portarci un po' di gioia". Sul concerto unplugged probabilmente il Comandate sta ancora riflettendo ...