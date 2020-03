Coronavirus: Orlando, 'sì a eurobond, riflettere su proposta Conte su Mes'**

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Il Pd e progressisti in Europa sostengono l'esigenza di promuovere degli eurobond che consentano di sostenere un processo di investimenti su tutto ciò che può far ripartire l'economia". Lo dice Andrea Orlando in video su Fb.

"Accanto a questa proposta oggi Conte ha lanciato un'altra proposta quella di utilizzare o 500 miliardi di fondi del Mes per l'economia reale. E' un proposta su cui è giusto riflettere". Una proposta "contro cui hanno cominciato a sparare i sovranisti perché dicono che questo strumento prevede clausole che limitano la sovranità degli Stati, hanno evocato la troika. Se fosse così anche noi non saremmo d'accordo ma se abbiamo capito bene la proposta di Conte prevede il ripensamento complessivo di quelle risorse finalizzandole in modo completamente diverso".

"Riflettiamoci, discutiamone perché dopo questo primo passo -il superamento del patto di stabilità- ci sono altri passi che l'Europa deve fare e che noi dobbiamo sostenere con lucidità, abbassando di molto il tasso di propaganda".