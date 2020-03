Coronavirus: Quartapelle, 'ora Eurobond'

Coronavirus, Boccia: "Massimo sforzo per raddoppiare posti in terapia intensiva"

(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2020 Coronavirus, Boccia massimo sforzo per raddoppiare posti in terapia intensiva La conferenza stampa del Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e del Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia per annunciare il via del bando per la task force di 300 medici che interverranno nelle aree di crisi colpite dal Coronavirus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...