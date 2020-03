Coronavirus: Gelmini, 'stop Patto stabilità grande notizia'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Stop a patto di stabilità Ue, così come chiesto da Berlusconi, è grande notizia. L’Unione europea comincia a dar risposte decise per arginare la crisi. Adesso subito liquidità per aiutare imprese, lavoratori e famiglie. E poi un grande piano di investimenti per supportare l’economia". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.