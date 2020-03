Coronavirus: Ronzulli, 'finalmente Europa batte un colpo'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - “Finalmente l’Europa batte un colpo. Chiedevamo la sospensione dei vincoli legati al Patto di Stabilità fin da febbraio, quanto si è iniziato a capire che l’Italia era alle prese con un’emergenza sanitaria senza precedenti. Dopo l’annuncio di oggi della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e l’invito a iniettare tutta la liquidità possibile per sollecitare la ripresa economia, il governo si adoperi con investimenti importanti per fornire un sostegno concreto ed effettivamente adeguato alla crisi che stiamo attraversando a famiglie, lavoratori, imprese e alle attività produttive in generale. Ora non ci sono più scuse!”. Lo afferma Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.