Coronavirus: Salvini sente Arcuri, 'Lega pronta a dare mano'**

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Salvini ha chiamato anche il commissario Arcuri, al quale ha espresso la piena disponibilità a dare una mano concreta insieme con i governatori e sindaci della Lega con i quali è costantemente in contatto, in attesa dell’arrivo il prima possibile di tutti i macchinari e dispositivi sanitari necessari agli ospedali". Si legge in una nota della Lega.

"Salvini ha anche sentito Palermo di Cdp, con cui ha condiviso la grande preoccupazione di molti imprenditori italiani per la mancanza di liquidità e il conseguente rischio di fallimenti, chiusure e licenziamenti a catena".

"Salvini ha infine chiamato una ventina di sindaci delle zone più colpite dal virus e alcuni vescovi, mettendo a disposizione di tutti il supporto dei parlamentari e dei tecnici della Lega".