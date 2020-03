Coronavirus: 57enne trovato morto a Licata, aveva viaggiato con un contagiato

Palermo, 20 mar. (Adnkronos) - Un uomo di 57 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Licata, nell'agrigentino, per cause ancora da accertare. Era da giorni in quarantena, da quando era tornato da un viaggio con un amico poi risultato affetto coronavirus e che ora si trova ricoverato in ospedale a Caltanissetta in gravi condizioni. I familiari della vittima sono stati messi in isolamento a casa in attesa del tampone.