Coronavirus: Morani a Meloni, 'nel decreto non c'è nessun svuotacarceri'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Messaggio per Giorgia Meloni: nel decreto #CuraItalia non c'è nessuno svuotacarceri ma un alleggerimento dei nostri penitenziari con misure già in vigore dal 2010/11 quando al governo c’eri anche tu. Faccio un appello alle opposizioni: serve serietà e responsabilità". Lo scrive su twitter Alessia Morani del Pd, sottosegretario allo Sviluppo Economico.