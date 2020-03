Coronavirus: Università, a Catania la prima seduta di laurea telematica

Palermo, 20 mar. (Adnkronos) - Prima giornata di sedute di laurea a distanza all'Università degli studi di Catania. I primi neo dottori sono stati questa mattina sette studenti del corso magistrale in Ingegneria informatica del dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e informatica. La prima in assoluto Viviana Barone. "La postazione è stata allestita nel salotto della mia casa di Avola – racconta - Aaccanto a me avevo i miei genitori e la tesi a portata di mano. E stato molto emozionante sapere di essere la prima in assoluto, anche se ovviamente avrei preferito la tradizionale seduta di laurea per poter stringere la mano ai professori che hanno seguito tutto il mio cammino. Purtroppo, in un momento simile, tutto ciò che prima era naturale adesso non lo è più: quindi anche la seduta di laurea online è stata apprezzata e intensa".

La prossima settimana si proseguirà con i 54 laureandi in Economia del dipartimento di Economia e Impresa e con l’avvio del calendario degli esami per le singole materie. "In un momento così drammatico per tutti noi - ha detto il rettore Francesco Priolo - dà speranza il fatto che sia stato possibile riprendere in tempi brevissimi le lezioni e anche le lauree e non rallentare la carriera dei nostri allievi. Abbiamo imposto ai ragazzi, alle loro famiglie e ai docenti il sacrificio di una modalità a distanza, ma ciò è necessario per poter tutelare al tempo stesso la salute di tutti e il diritto dei nostri studenti a costruire il loro futuro".