Coronavirus: Esselunga riduce orari, da sabato chiude alle 20

Milano, 20 mar. (Adnkronos) - Nuovi orari più ridotti anche per Esselunga, dopo Conad e Carrefour, "in attesa di eventuali disposizioni governative", per garantire "ulteriore sicurezza alla clientela e ai suoi collaboratori e contribuire a ridurre il flusso delle persone fuori casa". Da sabato 21 marzo fino a venerdì 3 aprile, nei negozi in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Liguria e Toscana nei giorni feriali verrà anticipata alle ore 20 la chiusura e la domenica l’orario di apertura sarà dalle 8 alle 15. Per quanto riguarda i punti vendita nel Lazio, in ossequio alle disposizioni regionali, saranno aperti dal lunedì al sabato 8.30-19 e la domenica 8-15. "La nostra clientela continuerà a trovare guanti monouso e gel disinfettante agli ingressi di ogni negozio", spiega il gruppo.

La raccomandazione resta quella di "recarsi in negozio un solo componente per nucleo familiare e di attenersi rigidamente alle disposizioni in essere sul territorio, in modo da limitare con i singoli comportamenti la diffusione del virus Covid-19".